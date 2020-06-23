МИД Туркменистана о мерах по противодействию распространения коронавируса в стране

23 июня 2020 года на официальном веб-сайте Посольства США в Туркменистане было размещено сообщение, содержащее искаженные сведения о мерах по противодействию в Туркменистане коронавирусной инфекции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана, в частности, утверждается, что граждане с симптомами заболеваний, вызываемых инфекцией нового типа, проходят тестирование и могут быть отправлены на принудительный карантин без контроля над удобствами и в течение неопределенного периода времени.

Министерство иностранных дел Туркменистана отмечает несостоятельность и необъективность подобного рода информационных «фейков». В этой связи официальные представители министерства неоднократно уведомляли посла США в Туркменистане о недопустимости распространения тенденциозной и не подтвержденной фактами информации.

Туркменская сторона, основываясь на принципах открытости международного сотрудничества в деле борьбы с пандемией коронавируса, регулярно проводит для дипломатического корпуса и иностранных журналистов тематические встречи-брифинги, в ходе которых предоставляется максимально полная информация о мерах, предпринимаемых в настоящее время Туркменистаном по предупреждению инфекционных заболеваний.

К сожалению, американская сторона, несмотря на приглашения, участия в таких встречах не принимает.

Исходя из вышеизложенного, Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет, о контрпродуктивном характере действий американской дипломатической миссии в Ашхабаде.