Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Италии
БАКУ /Trend/ - 25 июня посол Туркменистана в Италии Тойлы Комеков вручил верительные грамоты президенту этой страны Серджио Маттарелле, сообщает в пятницу Trend.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся имплементации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, и дальнейшей стратегии развития отношений.
Кроме того, были обсуждены вопросы экономического, дипломатического, культурного и гуманитарного характера.
В завершение встречи стороны выразили приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений стран.
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