Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Италии

БАКУ /Trend/ - 25 июня посол Туркменистана в Италии Тойлы Комеков вручил верительные грамоты президенту этой страны Серджио Маттарелле, сообщает в пятницу Trend.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся имплементации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, и дальнейшей стратегии развития отношений.

Кроме того, были обсуждены вопросы экономического, дипломатического, культурного и гуманитарного характера.

В завершение встречи стороны выразили приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений стран.