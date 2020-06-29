Президент Туркменистана принимает поздравления по случаю дня своего рождения

БАКУ/Trend/ - 29 июня 2020 года Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову исполнилось 63 года. Это возраст Пророка Мухаммеда. Согласно исконным традициям туркменского народа достичь этого возраста - высокая честь. По случаю знаменательной даты в адрес главы государства поступают поздравительные послания и звонки от глав государств, правительств и международных организаций.

Так, своего туркменского коллегу поздравили по телефону Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Таййп Эрдоган, а также Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Они выразили свои сердечные пожелания крепкого здоровья, долголетия и успехов в ответственной работе на благо туркменского государства и народа. Во всех без исключения поздравлениях был озвучен важный вклад Президента Туркменистана во всеобщую миротворческую деятельность, развитие дружественных отношений между странами мира.

Главу Туркменского государства также поздравили по телефону Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Губернатором Санкт-Петербург Александр Беглов, Глава мусульман Кавказа «Шейх-уль-Ислам», Сопредседатель Межрелигиозного Совета СНГ Аллахшукюр Паша-заде, Советник Исламского банка развития Ахмед Мохаммед Али Аль-Мадани, Исполнительный директор Туркмено-американского делового совета Эрик Стюарт, а также Профессор германской клиники «Гроссхадерн» доктор Клаус Пархофер.

Они пожелали Президенту Туркменистана здоровья, счастья и семейного благополучия, а также новых успехов и достижений в ответственной государственной деятельности, особо отметив важную роль Лидера Туркменистана в продвижении общечеловеческих ценностей на земле.