В Туркменистане утверждён план оперативных социально-экономических мероприятий против пандемии
Президент Туркменистана подписал постановление, утверждающее План оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по борьбе с пандемией коронавируса.
В соответствии с документом министерству иностранных дел предписано обеспечить активизацию сотрудничества с Организацией Объединённых Наций, её специализированными учреждениямии международными финансовыми институтами для выполнения вышеуказанного Плана.
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