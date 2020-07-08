Туркменистан поддерживает рекомендации ОБСЕ по делам нацменьшинств

БАКУ /Trend/ - Туркменистан поддерживает рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств.

Об этом было сказано седьмого июля 2020 года в ходе видеоконференции министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.

Как сообщает МИД Туркменистана, сторонами были обсуждены вопросы национальных меньшинств и их интеграции в общество.

Также, министр иностранных дел страны сказал, что Туркменистан уделяет особое внимание вопросам защиты и осуществления прав всех членов общества.

Сообщается, что в ходе встречи стороны рассмотрели основные направления сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ. Туркменская сторона подчеркнула приверженность к продвижению демократических ценностей и практики, в том числе посредством площадки ОБСЕ.

Отмечается, что помимо этого, стороны обговорили взаимодействие ввиду пандемической ситуации в мире. Туркменская сторона выразила поддержку ряду рекомендаций разработанных Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств для государств-участников ОБСЕ, и нацеленных на обеспечение того, чтобы меры по борьбе с COVID-19 учитывали потребности всех членов общества, включая лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Напомним, что девятого июня страны Центральной Азии, включая Туркменистан обменялись мнениями по целенаправленному взаимодействию с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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