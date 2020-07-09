Вышел в свет очередной номер научно-теоретического журнала «Политика и общество»

Вышел в свет очередной, 7-й номер научно-теоретического журнала «Политика и общество», издаваемого Архивным фондом Президента Туркменистана Главного архивного управления при Кабинете Министров.

Центральная тема журнала – новый этап конституционной реформы, стартовавшей в 2019 году в соответствии с решением, принятым по инициативе Президента страны на втором заседании Халк Маслахаты. Совершенствование Основного Закона страны обусловлено требованием времени, самим ходом исторического, культурного и общественно-политического развития Туркменистана.

Главная задача данного процесса – совершенствование правового статуса Халк Маслахаты, повышение эффективности законотворческой деятельности. Как отмечается в публикациях, востребованность в проведении этой работы связана с исторической эволюцией всей системы государственной власти в Туркменистане.

Один из материалов номера посвящён итогам развития национальной экономики за 2019 год. Особое внимание в публикации отводится значению Программы социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы, утверждённой Постановлением главы государства в феврале прошлого года. Этот важный документ является качественно новой стратегией кардинальных инновационных преобразований за счёт широкого внедрения IT-технологий, повышения эффективности функционирования отраслевых систем.

Вниманию читателей также представлена статья, посвящённая этапам становления и совершенствования различных направлений научной деятельности институтов Академии наук, высших учебных заведений страны.

На страницах журнала нашла отражение и многогранная государственная молодёжная политика. Ключевыми аспектами в этой области определены: обеспечение правовой и социальной защиты, поддержка инициатив молодых людей и их воспитание в духе патриотизма, гуманизма и трудолюбия на основе духовно-нравственных традиций, исторического и культурного наследия народа.

Широкой читательской аудитории также предложен материал, раскрывающий роль национального наследия в воспитании подрастающего поколения. Как отмечается в статье, основой всякой культуры является, прежде всего, народная педагогика.

На страницах издания нашли также отражение основные направления государственной политики в области культуры. В числе главных тем: духовное наследие его значение и влияние на формирование общественного и индивидуального самосознания современного поколения; культурная дипломатия как действенный инструмент сближения народов и взаимообогащения культур; выявление дарований и талантов через проведение творческих конкурсов, фестивалей, смотров; укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры; изучение, реставрация и консервация памятников истории.

В серии материалов рассматриваются ключевые векторы стратегии, воплощаемой в жизнь под руководством главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на международной арене. Наглядным подтверждением успешности внешнеполитического курса служит тот факт, что по предложению нашей страны Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций принято 13 Резолюций по таким направлениям, как энергетика, транспорт и коммуникации, экология, спорт, гуманитарные вопросы и др.

В статьях также исследуется феномен туркменской модели постоянного позитивного нейтралитета, раскрываются гуманитарные аспекты внешней политики, подробно анализируются конструктивные инициативы, выдвинутые туркменским лидером по актуальным вопросам мировой повестки дня.

Одна из публикаций посвящена водной дипломатии, которую глава Туркменского государства обозначил в ряду приоритетных направлений внешней политики. В Центральной Азии водная проблематика выступает важнейшим, а в некоторых случаях – определяющим фактором развития региональных процессов.

В таких условиях только совместные усилия являются единственно приемлемой платформой для эффективного взаимодействия государств ЦА, в том числе в целях обеспечения экологической и продовольственной безопасности, создания комплексной системы устойчивой энергетики, неоднократно подчёркивал в своих выступлениях Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В материале освещается опыт председательства нашей страны в Международном фонде спасения Арала в 2017–2019 годах. Деятельность данной структуры направлена на улучшение социально-экономического состояния государств Приаралья, рациональное использование водных ресурсов и поддержание высокого уровня охраны окружающей среды.

Одним из основных достижений стала разработка концепции Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), которая осуществлялась под председательством Туркменистана в МФСА с привлечением национальных экспертов стран-учредителей и международных партнёров. Автор статьи также подробно осветил проект строительства Туркменского озера «Алтын асыр», нацеленный на решение проблемы утилизации коллекторно-дренажных вод.

Вниманию читателей представлена также обзорная информация о выходе в свет 12-го тома избранных произведений Президента Гурбангулы Бердымухамедова «К новым высотам прогресса».