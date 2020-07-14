Древние традиции в современном обрамлении

Готовится к вводу в эксплуатацию новое здание Ашхабадского предприятия художественного ковроделия, где ежегодно планируется выпускать 1650 квадратных метров ковров и ковровые изделия, в том числе предназначенные на экспорт.

Творческо-производственная площадка возведена специалистами треста «Рухабатстрой» на месте старого здания ковровой фабрики, которое в середине 20-го столетия стало одним из первых сооружений восстанавливаемого после разрушительного землетрясения 1948 года в Ашхабаде.

Отсчет своей истории столичное ковровое предприятие ведёт с начала двадцатых годов прошлого столетия. Именно тогда была создана первая в стране кооперативная общественная ковровая ячейка, а через несколько лет в селе Кеши (ныне территория Ашхабада) начала работать ковровая артель имени Эне Кулиевой. В 1947 году была создана столичная ковровая артель, получившая в 1960 году статус фабрики.

В новом здании, внешний облик которого органично вписывается в архитектурный облик столицы, созданы все условия для двухсот мастериц. Просторные светлые помещения оборудованы системами кондиционирования, отопления и вентиляции. Цех, где будут создаваться прославленные на весь мир ковры ручной работы, занимает тысячу квадратных метров. Проектировщики и строители позаботились о создании необходимых условий для сотрудников предприятия: оптимальное размещение функциональных зон, предусмотрены столовая, раздевалки, душевые.

Как рассказал в беседе директор предприятия Г.Моллаев, на первом этаже, разместится магазин ковровых изделий, на втором - экспозиционный зал, мастерские художников, конференц-зал и административные помещения. На предприятии будет оборудована лаборатория для покраски нитей, разместится склад сырья и др.

Современные ковровые предприятия в скором времени будут также открыты в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, Губадагском этрапе Дашогузского велаята, в Байрамали (Марыйский велаят) и Халачском этрапе Лебапского велаята. Ввод в эксплуатацию модернизированных отраслевых предприятий, где будут созданы прекрасные условия для плодотворного труда и реализации творческих замыслов мастериц, откроет важный этап в развитии художественного ковроделия, а также хорошие перспективы для отраслевого маркетинга, даст импульс поиску новых направлений в работе, сочетанию классических приёмов с фактурными, орнаментальными и цветовыми новациями.