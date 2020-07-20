Афганистан закупил в Туркменистане полипропилен
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Азербайджанская диаспора в Швейцарии провела шествие под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" (ФОТО/ВИДЕО)
Казахстан и Азербайджан имеют большой потенциал в совместном развитии проектов нефтегазохимической промышленности (ИНТЕРВЬЮ)
Все эти дни, находясь на грани жизни, я чувствовал искреннюю заботу Мехрибан Алиевой - Бахрам Багирзаде
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны