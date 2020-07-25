Туркменистан и Узбекистан намерены развить двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ -Туркменистан и Узбекистан высказались за интенсификацию взаимовыгодного партнёрства.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Сообщается, что стороны намерены развивать партнерство также в рамках международных организаций, в частности в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Помимо этого отмечалось, что у обоих стран совпадают позиции по ключевым вопросам повестки дня.

Также стороны обсудили вопросы, связанные с пандемией коронавируса. В частности, они отметили важность выработки согласованного подхода, а также регулярного проведения санитарно-карантинных мероприятий в борьбе с распространением коронавируса.

Также, президенты рассмотрели вопросы экологии. А именно, акцентировали внимание на проблеме Аральского моря, которая оказала негативное влияние на климат и экологию.

Отмечается, что в ходе разговора, президент Туркменистана поздравил президента Узбекистана с днем его рождения.

Отметим, что ранее - 23 июня 2020, состоялась встреча между представителями двух стран, где стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в энергетической и водохозяйственной отраслях.

(Автор: Джейла Алиева.)

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