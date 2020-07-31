Туркменистан и Республика Татарстан РФ наращивают партнёрство

По видеоконференцсвязи состоялась встреча председателя Торгово-промышленной палаты Туркменистана Д.Д.Реджепова с руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Российской Федерации Т.И.Минуллиной и заместителем главы Агентства международных и внешнеэкономических связей Астраханской области РФ А.Г.Айдиным.

Также в обсуждении перспектив торгово-экономического и инвестиционного партнёрства приняли участие Генеральный консул нашей страны в Казани А.Х.Байрамов, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, с татарстанской стороны - представители Министерства промышленности и торговли, Торгово-промышленной палаты, Ассоциации предприятий и промышленников, Корпорации экспорта, Казанского мотостроительного производственного объединения, НИИнефтепромхим, Зеленодольского судостроительного завода им. А.М.Горького, компании «Poliz», банка «Ак Барс».

В ходе переговоров была выражена обоюдная готовность к активизации сотрудничества в рамках стратегического партнерства Туркменистана и Российской Федерации.

Одной из тем встречи стало открытие Торгового дома Туркменистана в Казани, что призвано содействовать успешному продвижению туркменской продукции и товаров на российский рынок.

Также стороны отметили важность активизации туркмено-российского сотрудничества на Каспии и рассмотрели возможности использования логистической инфраструктуры Астраханской области РФ для поставок туркменских товаров в Республику Татарстан РФ.

Татарстанская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества с Туркменистаном по всему спектру направлений.