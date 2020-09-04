Экологи Туркменистана планируют сотрудничество с GNDR

БАКУ /Trend/ - Экологи Туркменистана планируют сотрудничество с Общественной организацией по снижению природных катастроф (GNDR), сообщили Trend в правлении ОО "Общество охраны природы Туркменистана".

Говоря о сотрудничестве Туркменистана с GNDR, было отмечено, что членство Туркменистана в GNDR положительно скажется на его экологии.

Также отмечалось, что ведется работа по информированию людей о том, что такое GNDR и каковы его цели.

В правлении отметили, что в настоящее время Туркменистан и GNDR сосредоточены на своей деятельности в режиме онлайн, из-за пандемии коронавируса.

"Общество охраны природы Туркменистана" вошло в состав GNDR в октябре прошлого года. Оно является крупнейшей организацией гражданского общества в Туркменистане, основанной в 1968 году.

(Автор: Джейла Алиева.)

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