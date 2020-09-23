Президент Туркменистана призвал ко всемерному укреплению международного сотрудничества в области здравоохранения в ходе выступления на 75-ой сессии Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - 22 сентября 2020 года началась неделя высокого уровня юбилейной 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в ходе которой транслируются видео-выступления глав государств и правительств. В этот же день, одной из первых, состоялась трансляция выступления Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В своем выступлении глава государства подробно изложил позицию Туркменистана по ключевым аспектам международной повестки дня, выдвинул ряд значимых инициатив политического, социально-экономического и гуманитарного характера.

В начале выступления Президент Туркменистана выразил глубокое соболеззонавание в связи со смертью большого количества людей на Земле от коронавирусной пандемии.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов остановился на предпринятых в Туркменистане мерах по противодействию данной угрозе, которые осуществлялись в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения и при тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями ООН.

Глава государства отметил, что для скорейшей победы над пандемией необходима тесная профессиональная координация и объединение усилий научно-медицинских сообществ всего мира. Озвучив значимость многостороннего сотрудничества по проблеме опасных вирусных заболеваний, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность полноценного запуска каналов научной дипломатии. Он добавил, что под эгидой ВОЗ является целесообразным учредить Специальную программу Всемирной Организации Здравоохранения по изучению генома коронавируса, разработать многосторонний механизм по борьбе с пневмонией, а также создать методический центр по лечению и профилактике острых заболеваний.