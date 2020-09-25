На заседании Народного совета Туркменистана были рассмотрены социально-экономические вопросы

БАКУ /Trend/ - Несмотря на влияние пандемии на экономику всех государств в мире, Туркменистан добился устойчивого развития своей экономики.

Об этом сказал, выступая на заседании Народного совета (Халк Маслахаты), президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На заседании рассматривались значительные аспекты реализации долгосрочных программ в новый период развития, а также важные темы, связанные с социально-экономическим ростом государства.

В связи с этим президент Туркменистана подчеркнул, что более 70 процентов госбюджета направлены на поддержание социальной сферы страны.