На заседании Народного совета Туркменистана были рассмотрены социально-экономические вопросы

Туркменистан 25 сентября 2020 11:27 (UTC+04:00)
На заседании Народного совета Туркменистана были рассмотрены социально-экономические вопросы

БАКУ /Trend/ - Несмотря на влияние пандемии на экономику всех государств в мире, Туркменистан добился устойчивого развития своей экономики.

Об этом сказал, выступая на заседании Народного совета (Халк Маслахаты), президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На заседании рассматривались значительные аспекты реализации долгосрочных программ в новый период развития, а также важные темы, связанные с социально-экономическим ростом государства.

В связи с этим президент Туркменистана подчеркнул, что более 70 процентов госбюджета направлены на поддержание социальной сферы страны.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Россия и Иран будут продолжать тесное сотрудничество в астанинском формате
Россия и Иран будут продолжать тесное сотрудничество в астанинском формате
США расширили список санкций по Ирану
США расширили список санкций по Ирану
В Иране оценили предложение Путина о &quot;зеленых коридорах&quot;
В Иране оценили предложение Путина о "зеленых коридорах"
Loading Bars
Лента новостей
Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция Общество 12:13
В Туркменистане расширят площади для выращивания сельхозкультур Бизнес 12:09
В Азербайджане предлагают разрешить организацию автобусных туров в регионы Экономика 12:09
В России за сутки выявили 7 212 заразившихся коронавирусом Россия 12:08
Араз Азимов: Отвергая предложения по урегулированию конфликта, руководство Армении делает переговоры бессмысленными Политика 12:01
Представитель лобби в поддержку Израиля: В Азербайджане толерантно относятся ко всем религиям Израиль 11:49
Госдолг Франции вырос до рекордного уровня Европа 11:46
Казахстанский венчурный фонд QazTech Ventures выделяет узбекистанским стартапам до $250 000 Казахстан 11:46
Ремонтируется дорога в приграничном селе Азербайджана Строительство 11:45
Денежная масса в Узбекистане выросла на 15,5 процента Узбекистан 11:42
Свидетельство о постыдной политической кончине Пашиняна Армения 11:40
На заседании Народного совета Туркменистана были рассмотрены социально-экономические вопросы Туркменистан 11:27
Президент Туркменистана отметил важность развития систем здравоохранения и образования для устойчивого развития страны Туркменистан 11:27
Танковые и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполняют учебно-боевые задачи (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:22
В Туркменистане будут осуществлены конституционные реформы Туркменистан 11:21
В Армении за сутки зарегистрировано 392 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:19
В Нигерии 11 человек погибли в ДТП с автобусом Другие страны 11:19
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) Политика 11:18
Парламент Азербайджана рассмотрит на первом заседании осенней сессии более 20 вопросов Политика 11:16
В Азербайджане завершается выбор специальности в медрезидентуру Общество 11:09
Минюст США попросил у суда разрешения на запрет приложения WeChat в магазинах США 11:09
Долевое участие США в общем импорте Азербайджана растет Бизнес 11:08
Агросервис: В Азербайджане нет недостатка в удобрениях Экономика 10:58
Шэньчжэнь опередил Нью-Йорк по количеству небоскребов Другие страны 10:57
Туркменистан работает над развитием транспортной макроструктуры Транспорт 10:56
В Азербайджане запущен «Электронный водный портал» (ФОТО) Общество 10:53
Азербайджанская нефть вновь стала падать в цене Финансы 10:50
ЦБ Азербайджана проведет депозитный аукцион Финансы 10:50
В Туркменистане увеличат объем кредитных средств на развитие производственных отраслей экономики Финансы 10:34
В Азербайджане началась регистрация поступивших в вузы абитуриентов Общество 10:33
Трудовая миграция из Турции во Францию снизилась до рекордного минимума Турция 10:15
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО) Политика 10:15
Новая жизнь Балаханы: Жители поселка выражают благодарность за проделанную работу (ВИДЕО) Общество 10:11
Азербайджан в джазовых цветах детства (ФОТО) Культура 10:05
Майкл Киванука стал обладателем премии Mercury Prize Звёздный мир 10:04
За период пандемии Италия сократила импорт автомобилей из Турции Турция 10:02
В Туркменистане работникам здравоохранения будут предоставлены дополнительные льготы Туркменистан 10:02
Трудовые мигранты из Турции проявляют интерес к Израилю Турция 09:59
Драгметаллы в Азербайджане , после продолжительного спада, вновь начали дорожать Финансы 09:54
Завершен капитальный ремонт танкера «Президент Гейдар Алиев» Экономика 09:53
Иран почти на 40% сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 09:49
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:42
Президент Ильхам Алиев: Невыполнение резолюций Совета Безопасности подрывает авторитет ООН Политика 09:42
Белорусская железная дорога нарастила объем грузоперевозок в направлении Азербайджана Бизнес 09:40
Манат подешевел к евро и стабилен к доллару и рублю Финансы 09:38
Президент Ильхам Алиев: Цель Армении – сохранить нынешний статус-кво, связанный с оккупацией, и добиться аннексии оккупированных территорий Политика 09:36
Коронавирусные рекорды в Израиле: За сутки выявлены более 8000 заразившихся Израиль 09:33
Президент Ильхам Алиев: У нас есть достоверные данные о присутствии на наших оккупированных территориях армянской террористической организации АСАЛА Политика 09:32
Президент Ильхам Алиев: Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является большой угрозой региональному миру и безопасности Политика 09:28
Спрос на турецкую одежду в Грузии снизился Турция 09:28
72 миллиона тонн угля добыли в Казахстане с начала года Казахстан 09:28
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Мексики Политика 09:25
Нефть дорожает в надежде на восстановление спроса Энергетика 09:22
Наша сила в нашем единстве Политика 09:22
В Грузии выписано 10 тысяч штрафов за несоблюдение ограничений Грузия 09:20
Узбекистан сокращает импорт электротоваров из Турции Турция 09:18
Банк Мексики понизил базовую ставку до 4,25% Другие страны 09:16
Пакистанский эксперт: Армения - страна, где исламофобия является государственной политикой Политика 09:14
Туркменистан почти на 20% сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 09:13
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом Россия 08:54
Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Узбекистаном возрос Бизнес 08:42
SOFAZ не планирует увеличение доли акций в инвестиционном портфеле в этом году Энергетика 08:41
Страны G7 выступят за продление облегчения долгового бремени бедных стран В мире 08:26
Россия и Иран будут продолжать тесное сотрудничество в астанинском формате Иран 08:07
61 новый случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане за сутки Казахстан 07:58
В работе Google произошел сбой В мире 07:39
В Китае за сутки выявили восемь ввозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 07:00
ICAO призвала Пакистан приостановить выдачу новых лицензий пилотам В мире 06:12
Трамп обещает распространить вакцины от коронавируса в течение суток после их одобрения США 05:02
Власти Японии могут выделить около $130 млн на развитие цифровых технологий Другие страны 04:19
Трамп вновь предложил Индии и Китаю услуги посредника США 03:42
Минюст США предъявит Google антимонопольный иск В мире 03:04
Власти Франции сообщили о новом рекордном числе случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 02:39
"Бавария" победила "Севилью" и во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА Спорт 02:11
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, жизнь и здоровье наших граждан являются для нас приоритетом Политика 01:57
Президент Ильхам Алиев: Из-за агрессии против Азербайджана Армения продолжает сталкиваться с глубоким демографическим, социальным и экономическим кризисом Политика 01:53
Президент Азербайджана: Мы представляем миру пример терпимости и сосуществования Общество 01:45
Президент Азербайджана: Мы призываем все страны воздержаться от поставок оружия в Армению Политика 01:43
Президент Ильхам Алиев: Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров Политика 01:40
Президент Ильхам Алиев: Переговоры не должны вестись ради имитации, они должны быть нацеленными на результат и содержательными Политика 01:37
Президент Азербайджана: Против Армении, являющейся государством-оккупантом, должны быть применены санкции Политика 01:12
Президент Ильхам Алиев: Для обеспечения устойчивого международного мира и безопасности необходимо положить конец оккупации Политика 01:10
Президент Ильхам Алиев выступил в общих дебатах в видеоформате 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ФОТО) Политика 00:58
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 271 тысячу Турция 00:50
"Тоттенхэм" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы Спорт 00:20
Парламент Израиля утвердил в первом чтении законопроект об ужесточении карантина Израиль 00:15
29 сентября Георгий Гахария встретится с Йенсом Столтенбергом Грузия 00:06
Глава МИД Кыргызстана принял участие во встрече глав МИД стран, не имеющих выхода к морю Кыргызстан 24 сентября 23:53
Более 32 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 24 сентября 23:42
США расширили список санкций по Ирану США 24 сентября 23:20
В Британии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 24 сентября 22:41
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Netflix В мире 24 сентября 22:23
Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих из Дании, Исландии и Словакии Европа 24 сентября 21:55
Главы Кыргызстана и Турции по телефону обсудили актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстан 24 сентября 21:20
Школьники из Ирана завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике Иран 24 сентября 21:14
В Грузию с официальным визитом прибывает министр обороны Венгрии Грузия 24 сентября 21:10
Генсек ООН призвал выделить $100 млрд на помощь развивающимся странам В мире 24 сентября 21:03
Президент Грузии приняла главу МИД Азербайджана (ФОТО) Политика 24 сентября 21:01
Турецкие авиалинии запускают спецрейсы между Анкарой и Баку Общество 24 сентября 20:32
Спрос на облигации AzerGold превысил предложение более чем вдвое Финансы 24 сентября 20:08
Все новости