Президент Туркменистана поздравил Премьер-министра Королевства Бахрейн

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил тёплые поздравления и наилучшие пожелания Салману Бин Хамад Аль Халифу по случаю его назначения на пост Премьер-министра Королевства Бахрейн, передает Trend со ссылкой на Туркменистан Сегодня.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава Туркменистана выразил Премьер-министру Королевства Бахрейн пожелания крепкого здоровья, счастья и больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя мира, благополучия и процветания братского народа Бахрейна.