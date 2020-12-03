В Туркменистане продлены ограничительные меры, связанные с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Туркменистан продлил ранее введенные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания и религиозных учреждений до конца 2020 года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Таким образом, в стране до января 2021 года ограничивается работа предприятий торговли (за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами повседневного спроса) и общепита.

Также останутся закрытыми до конца года мечети и культовые места паломничества.

Согласно информации, в стране продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, в магазинах и людных местах.

Сообщается, что меры предприняты для недопущения проникновения в страну коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее ограничения были введены до 1 декабря 2020 года.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако принимаются все необходимые санитарные меры для недопущения проникновения вируса в страну.

(Автор: Джейла Алиева)

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