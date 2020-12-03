Туркменистан привержен сотрудничеству по гуманитарной линии в рамках ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - На заседании Совета министров ОБСЕ в формате видеоконференции обсуждались совместные действия по поддержанию ценностей демократии, верховенства закона и индивидуальной свободы, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов сделал особый акцент на гуманитарное измерение деятельности в рамках ОБСЕ, выступающей за создание более демократического и мирного евроатлантического и евразийского региона.

Подчеркнув важность добросовестного выполнения взятых на себя обязательств в рамках ОБСЕ, Министр Мередов высоко оценил сотрудничество между Туркменистаном и ОБСЕ в области защиты прав и свобод человека. За прошедшие годы реализовано большое количество совместных проектов и программ.

В рамках нынешнего Совета министров ОБСЕ туркменская сторона предложила рассмотреть возможность разработки долгосрочной Платформы действий ОБСЕ в гуманитарном измерении.

На заседании было отмечено, что Туркменистан намерен и далее прилагать все усилия для утверждения принципов международного права, идеалов гуманизма, взаимного уважения в качестве ключевых факторов, определяющих современные отношения между государствами.