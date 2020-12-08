Состоялась презентация книги Президента Туркменистана "Духовный мир туркмен", изданной на азербайджанском языке

Туркменистан 8 декабря 2020 19:46 (UTC+04:00)
Состоялась презентация книги Президента Туркменистана "Духовный мир туркмен", изданной на азербайджанском языке

БАКУ /Trend/ - В рамках празднования 25-летия постоянного статуса нейтралитета Туркменистана в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана 8 декабря 2020 года состоялась церемония презентации книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Духовный мир туркмен", изданной на азербайджанском языке.

Как сообщает во вторник Trend, на презентации приняли участие главные редакторы печатных изданий, руководители, преподаватели и студенты высших учебных заведений Туркменистана, руководители и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, а также представители туркменских СМИ. Посредством видеосвязи из Баку на мероприятии участвовали представители научной и творческой интеллигенции, общественных организаций и СМИ Азербайджана.

Участники мероприятия в своих выступлениях подчеркивали, что изданная на азербайджанском языке книга Президента Туркменистана "Духовный мир туркмен" послужит дальнейшей популяризацией богатейшего духовного наследия туркменского народа, который внес уникальный вклад в развитие общемировой цивилизации. Они выразили убеждение в том, что азербайджанские читатели, представители научных и общественных кругов, а также все, кому интересен духовный мир туркмен, получат ясное представление о национальных ценностях народа, внёсшего важный вклад в развитие всего человечества.

Новое издание также стало своеобразным подарком в преддверии 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана для широкой общественности, изучающей азербайджанский язык.

Как отмечалось, книга "Духовный мир туркмен" позволяет оценить масштаб осуществляемой в Туркменистане под руководством главы государства работы по сбору, детальному изучению и пропаганде уникального народного творчества и бесценных нематериальных ценностей.

Публикация книги Президента Туркменистана "Духовный мир туркмен" на азербайджанском языке является очередным свидетельством туркмено-азербайджанской дружбы. Дружественные отношения и разностороннее сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой имеют под собой прочную основу многовековых национальных традиций двух народов, глубокие исторические и культурные корни.

В конце мероприятия участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

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