В Туркменистане вводят ограничения на празднования из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане вводят ограничения на празднование Нового года, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Отмечается, что ряд запланированных на Новый год торжеств пройдет в усеченном составе. В нём примут участие вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, группа деятелей культуры и искусств в количестве 50 человек.

Сообщается, что ограничения вводятся в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и в мире и в целях профилактики инфекционных заболеваний в Туркменистане.

Напомним, что ранее Туркменистан продлил введенные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания и религиозных учреждений до конца 2020 года.

Таким образом, в стране до января 2021 года ограничивается работа предприятий торговли (за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами повседневного спроса) и общепита.

Также останутся закрытыми до конца года мечети и культовые места паломничества.

Согласно информации, в стране продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, в магазинах и людных местах.

Меры предприняты для недопущения проникновения в страну коронавирусной инфекции.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако принимаются все необходимые санитарные меры для недопущения проникновения вируса в страну.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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