Стратегия нейтралитета Туркменистана: Действующая концепция диалога во имя мира и безопасности

Туркменистан под руководством общепризнанного Лидера нации, Президента Гурбангулы Бердымухамедова реализует внешнеполитический курс, основанный на принципах постоянного нейтралитета, миролюбия, «открытых дверей», добрососедства и равноправного взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами. Развивая плодотворные отношения на межгосударственном уровне, наша страна демонстрирует также и неизменную приверженность конструктивному диалогу в многостороннем формате.

12 декабря 2020 года народ Туркменистана вместе с мировым сообществом отмечает юбилей 25-летия нейтралитета страны, динамика развития которой сопровождается крупными внешнеполитическими успехами на мировой арене и дальнейшим наращиванием международного партнерства. Нейтралитет Туркменистана, международно-правовой статус которого был дважды признан путем принятия специальных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1995 года и 3 июня 2015 года, воспринимается сегодня как важнейший инструмент обеспечения стабильности и безопасности в регионе, претворения в жизнь миролюбивых инициатив, обсуждения и решения на международном уровне актуальных вопросов. Нейтралитет Туркменистана органично сочетает в себе фундаментальные принципы международного права и дипломатии, а также конструктивный опыт миротворческого диалога и реализации превентивных мер в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Обеспечивая преемственность политики нейтралитета, Лидер нации высоко поднял авторитет и роль Туркменистана в решении глобальных и региональных проблем.

Мировая общественность высоко оценивает обретение Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета, практическое воплощение на современном этапе которого осуществляется в динамичном режиме и достигая новых рубежей по всему спектру достойных ответов на эпохальные вызовы. Значимость нейтралитета Туркменистана актуализируется его необходимостью как действенного инструмента налаживания и развития широкого политического диалога, где верховенствующими принципами являются равноправие и справедливость, взаимное уважение и стремление к достижению договоренностей, с учетом фундаментальным задач, направленных на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития на планете. Выдвигаемые Туркменистаном инициативы создают значительные условия для расширения взаимодействия, укрепления отношений дружбы и сотрудничества не только в пределах соседних государств, но и в общечеловеческом масштабе, решения региональных и всеобщих геополитических задач. Не случайно поэтому, что открытый и миролюбивый характер туркменского нейтралитета и его нацеленность на совместный поиск и решение проблем современности, существенным образом расширяет и географические пределы его позитивного восприятия, во многом благодаря крупным международным инициативам и предложениям Главы Туркменистана, заявленных с высокой трибуны Организации Объединенных Наций. Практическое измерение многоплановой деятельности находит свое отражение в принципиальном видении главы нашего государства основных направлений глобального партнерства по продвижению методов и инструментов экологической дипломатии, прежде всего в рамках ООН и других авторитетных международных организаций. В целях наращивания эффективного партнёрства в этих направлениях проводится масштабная работа и выдвигаются важные инициативы, которые получают широкую поддержку мирового сообщества.

В данном контексте, знаковым событием в самом начале нынешнего года стала международная конференция «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», которая состоялась в Ашхабаде 14 января 2020 г. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступление которого задал тон конструктивным обсуждениям в рамках форума, особо подчеркнул, что: «Для Туркменистана, обретшего независимость в сложнейших условиях коренного изменения всей системы международных отношений, вопрос выбора внешнеполитического курса стал одним из самых главных. Каким будет этот курс, как нам выстраивать отношения с мировым сообществом, на каких принципах развивать международное сотрудничество? От ответов на эти вопросы, от правильности нашего выбора во многом зависела судьба туркменской государственности, нашей независимости и суверенитета». Глава государства обратил внимание на судьбоносный характер исторического выбора для молодого независимого туркменского государства, обратив внимание на то, что «история знает немало примеров, когда ошибки в выборе внешнеполитической модели приводили к утере реальной самостоятельности государств, их втягиванию в орбиту интересов, очень далёких от истинных целей национального развития».

Отличительной чертой государственной и политической мудрости Президента Гурбангулы Бердымухамедова является целостное видение и поиск комплексного решения сложнейших вопросов современности, в том числе и те, которые волнуют международное сообщество. В этой связи, одними из стратегических приоритетов государственной политики Туркменистана является обеспечение благоденствия нации в целом и здоровья населения в частности, в тесной связи достижением экологического благополучия и осуществлением защиты окружающей среды. Конструктивизм и последовательность позиции Президента Туркменистана по актуальным вопросам международной жизни, прежде всего по наращиванию потенциала нейтралитета как эффективного инструмента мировой и региональной политики основывается на глубоком и комплексном анализе современных глобальных тенденций. Это позволяет выдвижение инновационных предложений, нацеленных на создание принципиально новой модели отношений, которые, прежде всего, опираются на универсальные принципы, предусмотренные Сообществом Наций.

Как отмечает Лидер Туркменистана, рожденный в условиях глобальных сдвигов на геополитической карте мира, ставший свидетелем и соучастником современных мировых процессов и одновременно включивший в себя наследие-завещание истории и народа, туркменский нейтралитет как статус-кво нашей внешней политики имеет все основания выступать самоочевидным фактором новейшей мировой практики. Сама его история – от принятия специальной Резолюции ООН, призвавшей мировое сообщество «уважать и поддерживать нейтралитет Туркменистана», до реализации самостоятельных инициатив на правовом поле международной политики – есть свидетельство нашей изначальной верности избранному курсу нейтралитета, заявленному на весь мир «признанным по происхождению, постоянным по форме и конструктивным по содержанию».

Прошедший путь за период четверть века продемонстрировал, что Туркменистан избрал модель, которую назвали позитивный нейтралитет, и сформулировал её фундаментальные положения: миролюбие, невмешательство в дела других государств, уважение их суверенитета и территориальной целостности, неучастие в международных военных организациях и договорах. Позитивная и конструктивная, активная и целенаправленная внешняя политика нашей страны получила широкую поддержку на международной арене, о чем свидетельствуют последующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана, а также о ежегодном праздновании даты 12 декабря как Международный день нейтралитета.

Нынешний год, проходящий под общенациональным девизом «Туркменистан – родина нейтралитета», отмечен инновационными достижениями в сфере экономики и дальнейшей индустриализации промышленности, а также крупными преобразованиями в политической и общественной жизни.

Проведенные конституционные реформы в Туркменистане, инициированные Лидером нации, принятые решения по совершенствованию устоев государственности демонстрируют незыблемость фундаментальных принципов по обеспечению всесторонней заботы о человеке, созданию всех необходимых условий для развития достойной личности, а также укрепление устоев исконных традиций мира и добрососедства.

Туркменистан в нынешнем году в очередной – шестой раз избран вице-председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что еще раз свидетельствует о высоком доверии международного сообщества нашему государству в обсуждении и принятии решений по актуальным проблемам современности и мировой политики в целом. Президент Туркменистана в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, особо подчеркнул, что: «Нейтралитет Туркменистана – это призыв и создание условий для равноправного, уважительного, взаимовыгодного международного партнёрства в политике, экономике, в деле защиты окружающей среды, в обеспечении всеобщей продовольственной безопасности, справедливого и эффективного распределения природных ресурсов планеты, поддержки и помощи беженцам, мигрантам и лицам без гражданства, для решения многих других актуальных проблем современного мира. Нейтралитет Туркменистана – это высокая миссия миротворчества, готовность нашей страны посредством мирных, политико-дипломатических средств и методов участвовать в решении всех вопросов, возникающих в глобальном и региональном измерениях».

Актуализация международной повестки дня находит также свое отражение и в приоритетах Туркменистана в рамках деятельности на руководящем уровне основных органов и учреждений ООН. В данном контексте мнногосторонняя дипломатия Туркменистана успешно сочетается его плодотворной деятельностью как полноправного участника ООН, избранного также в руководящий состав таких крупных органов и учреждений каковыми являются Экономический и Социальный Совет ООН, Комиссия ООН по народонаселению и развитию, Исполнительный Совет ЮНЕСКО, Европейская экономическая комиссия ООН и Бюро Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН, Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии, Комиссия ООН по наркотическим средствам, Исполнительный комитет Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Исполнительный Совет структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и другие.

Возросший геополитический потенциал нейтралитета как один из ключевых инструментов поддержания мира и безопасности обусловлен также крупными инициативами и предложениями главы Туркменистана по эффективному применению методов и инструментов превентивной дипломатии. В этой связи закономерный фактом является Лидер Туркменистана, обращаясь к Сообществу Наций заявил, что: «Следуя логике своей нейтральной политики по обеспечению регионального мира, безопасности и развития, последовательному раскрытию потенциала превентивной дипломатии, в рамках сессии Туркменистан намерен предложить Генеральной Ассамблее рассмотреть проект резолюции «Роль Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Нейтралитет и превентивная дипломатия на практике продемонстрировали эффективное единство и взаимное сочетание целей и средств. Президент Туркменистана в своем выступлении на Международной конференции «Нейтралитет и превентивная дипломатия: основы мира и безопасности» по случаю пятой годовщины открытия в Ашхабаде штаб-квартиры Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, подчеркнул, что: «Выступив с инициативой о создании подобной структуры в нашем регионе и предложив Ашхабад в качестве места для ее штаб-квартиры, мы руководствовались двумя фундаментальными мотивами. Первое – необходимостью придания миротворческим усилиям мирового сообщества в Центральной Азии системного характера, их институционального закрепления на уровне ООН. Нам было очевидно, что региону требуется действенный, эффективный, имеющий соответствующий статус и полномочия международный механизм предупреждения и нейтрализации конфликтов. Второе – осознанием мировоззренческой общности нейтральной модели внешней политики целям международной превентивной дипломатии, их взаимодополняемости в качестве важнейших факторов сохранения мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях».

Таким образом, логика внешнеполитического курса Туркменистана как нейтрального государства объективно совпала как с устремлениями ООН в регионе, так и с осознанием мировым сообществом всевозрастающей роли превентивной дипломатии в качестве одного из действенных инструментов современной международной политики. И с этой точки зрения решение Организации Объединенных Наций о создании Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде, поддержанное всеми странами-соседями, оказалось правильным, своевременным и стратегически обоснованным. Как обращает внимание Президент Туркменистана: «Это решение стало подтверждением нашего единства в стремлении обеспечить условия для мирного, бесконфликтного, гармоничного хода региональных процессов, долгосрочного сотрудничества и партнерского взаимодействия стран Центральной Азии и мирового сообщества в лице Организации Объединенных Наций, других авторитетных международных структур».

Внешнеполитический курс Туркменистана ориентирован по вектору последовательной реализации идей и инициатив, предложенных Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, которые находят широкую и заинтересованную поддержку со стороны Сообщества Наций. При этом, центральное место по всему спектру реализации внешнеполитической стратегии Туркменистана занимают вопросы обеспечения мира, стабильности и безопасности. Фундаментальной основой в разработке подходов Туркменистана к этой проблематике является концепция Президента Гурбангулы Бердымухамедова о целостности и неделимости безопасности. В данной связи Туркменистан последовательно продвигает инициативу за разработку и принятие Декларации ООН о приоритетном применении политико-дипломатических средств при решении международных вопросов. В данном контексте все большую актуальность приобретают также вопросы разоружения и ликвидации оружия массового поражения, борьбы против таких угроз и опасностей как терроризм, организованная преступность и незаконный оборот наркотиков.

С этой точки зрения, весьма важным событием стало то, что Совместное Коммюнике, принятое 17 ноября 2020 года по итогам 16-ой Министерской встречи в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» отдельным пунктом обозначило значимость инициатив Туркменистана, направленных на повышение роли политики нейтралитета, как важного и эффективного инструмента миротворчества и достижения консенсусных решений в международных отношениях. В частности, главы внешнеполитических ведомств Европейского Союза и стран Центральной Азии приветствовали инициативу Туркменистана о проведении 12 декабря 2020 года в Ашхабаде Международной конференции «Политика нейтралитета и ее роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», посвященной 25-летию международного признания статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Кроме того, была поддержана инициатива Президента Туркменистана об организации Форума высокого уровня в 2021 году, посвящённого Международному году мира и доверия, объявленного резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана. Участники министерской встречи также приветствовали создание на площадке ООН Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и развития, членами которой являются в том числе ряд стран Центральной Азии и Европейского Союза.

Все больше заметными являются позитивные результаты относительно усиления регионального взаимодействия на пути к обеспечению безопасности, стабильности и социально-экономического развития Афганистана, вытекающие из фундаментальной концепции Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о целостности и неделимости безопасности. Туркменская сторона, поддерживая ныне продолжающийся межафганский диалог, неоднократно выразил свою готовность предоставить политическое пространство для проведения будущих раундов переговоров. В данном контексте, геополитический аспект нейтралитета Туркменистана отчетливо прослеживается на примере высокого уровня многолетнего сотрудничества с Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА) с момента образования данной Миссии. При этом особый акцент делается также и на вопросах региональной и международной безопасности, включая терроризм, экстремизм, трансграничную преступность. МООНСА высоко оценивает приверженность туркменской стороны к дальнейшей имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности на региональном уровне. В этом контексте стороны отмечается значимость Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также других форматов взаимодействия включая ЦАРИЦК, БОМКА, КАДАП. Во время регулярных диалогов по обсуждению вопросов гуманитарного характера, Туркменистан выражает свое намерение продолжать оказание необходимого содействия народу Афганистана. В рамках двусторонних договорённостей между Туркменистаном и Афганистаном, продолжается сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Двухдневная Конференция высокого уровня по Афганистану, состоявшаяся 23-24 ноября 2020 года в Женеве в онлайн-формате, в которой приняли участие высокопоставленные представители из более 100 стран мира, в том числе из Туркменистана, и международных организаций, высоко оценила усилия туркменского государства по установлению мира и спокойствия на афганской земле. В ходе форума отмечалось, что глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов придаёт большое значение всестороннему развитию Афганистана и стремится содействовать международным усилиям по укреплению государственности, экономической интеграции и благополучия афганского народа.

Осознавая значимость таких сфер экономики, как энергетика, транспорт, связь и коммуникации для всестороннего развития Афганистана, наша страна активно работает над продвижением ряда международных инфраструктурных проектов. В этой связи была подчёркнута приверженность туркменской стороны продвижению строительства газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сооружению железнодорожных магистралей из Туркменистана в Афганистан. В рамках Программы гуманитарной помощи Исламской Республике Афганистан на 2020-2022 годы Туркменистан оказывает братской стране содействие и посредством строительства ряда социальных объектов. В частности, туркменской стороной построена школа в провинции Балх, больница в провинции Фарьяб, родильный дом в провинции Герат. В ближайшее время состоится открытие мечети на 500 мест, расположенной на территории Афганистана, которая также возведена за счет средств Туркменистана. Эти факты, озвученные в ходе Конференции, были восприняты её участниками как призыв к укреплению многопланового сотрудничества в деле поддержки Афганистана в его стремлении к миру, стабильности и устойчивому развитию.

В развитие данного процесса, уместно добавить, что Президент Туркменистана 24 ноября 2020 года подписал Распоряжение, в соответствии с которым министерствам здравоохранения и медицинской промышленности, текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей предписано безвозмездно передать афганской стороне в качестве гуманитарной помощи соответствующие лекарственные средства и медицинские препараты, продовольственную, текстильную и хозяйственную продукцию. Документом также предписано соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам оказать содействие Министерству иностранных дел в подготовке, отправке и организованной передаче гуманитарной помощи. Во время состоявшегося 28 ноября 2020 года телефонного разговора между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани было особо подчеркнуто важность объединяющих два соседних народа древних традиций братства и взаимного уважения, общие духовных и исторических ценностей, что служит надёжной основой межгосударственного диалога, в том числе, в гуманитарной сфере. В этой связи, от имени всего афганского народа Президент Мохаммад Ашраф Гани выразил глубокую признательность Лидеру Туркменистана за братскую солидарность и деятельную поддержку в стабильном развитии соседней страны, действенную экономическую и гуманитарную помощь, оказываемую Туркменистаном все эти годы.

В рамках своего нейтрального статуса, Туркменистан выражает готовность способствовать международным усилиям по продвижению переговоров по нераспространению и разоружению. Являясь участником основополагающих международных договоров и конвенций ООН, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Туркменистан выступает за продвижение Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. При это необходимо отметить, что в ходе состоявшейся в ноябре 2020 года видеоконференции с Генеральным директором Отделения ООН в Женеве, Генеральным секретарем Конференции по разоружению Татьяной Валовой, Министр иностранных дел Туркменистана отметил важность укрепления международного сотрудничества для достижения всеобщей безопасности и подтвердил заинтересованность Туркменистана в продвижении Единой концепции безопасности. В этом контексте было выражено предложение туркменской стороны по созданию постоянно действующей платформы для политического диалога по разоруженческой проблематике в регионе с учетом итогов и накопленного опыта Международной конференции по вопросам разоружения в Центральной Азии и бассейне Каспийского моря, проведенного по инициативе и при поддержке ООН в июне 2010 года в Ашхабаде.

Президент Туркменистана особо обращает внимание на гуманитарный аспект нейтралитета нашей страны, где сердцевину реализуемых идей и инициатив составляет принцип «Государство – для человека!», нацеленный на создание максимально благоприятных условий для всестороннего раскрытия потенциала человеческой личности. Туркменистан осуществляет тесное и многоплановое сотрудничество с соответствующими международными организациями, будучи нацеленным на дальнейшее совершенствование демократических институтов, эффективное выполнение своих обязательств в области прав человека. Туркменистан успешно развивает партнёрское взаимодействие с такими международными структурами, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции, Международная организация труда, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и другими структурами гуманитарной направленности.

Особо следует отметить системное и последовательное взаимодействие Туркменистана с такое крупной и авторитетной организацией как ЮНЕСКО. Как известно, Президент Туркменистана 23 октября нынешнего года подписал соответствующее постановление, утвердил состав Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и положение о Комиссии. Во время первой встречи Комиссии 2 ноября 2020 года в было подчеркнуто о новых направлениях партнёрства в таких сферах, как цифровые технологии, изменение климата, управление водными ресурсами, спорт и туризм. Основные сферы деятельности ЮНЕСКО, а именно: образование, наука, культура и коммуникация получили в Туркменистане огромное наполнение конкретными крупными проектами. Важно особенно отметить плодотворное сотрудничество Туркменистана с этой Организацией в сфере сохранения культурного и природного наследия. На сегодняшний день три крупных историко-культурных заповедника - «Древний Мерв» (1999г.), памятники Куняургенча (2005г.), парфянские крепости Нисы (2007г.), представляющих собой огромную культурную и научную ценность, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В том числе, эпос «Героглы» (2015г.), туркменское национальное искусство пения и танца «Куштдепди» (2017г.), а также традиционное ковроткачество Туркменистана (2020г.) включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Своей очереди на включение в список ожидают еще несколько объектов национального достояния Туркменистана.

Человеческое измерение нейтралитета в контексте его гуманитарного аспекта демонстрирует взаимное сочетание форм и методов основных направлений дипломатии, в данном случае научно и экологической. Основной принцип научной дипломатии был изложен Президентом Туркменистана в ходе состоявшегося в цифровом формате 4 мая 2020 года саммита Движения неприсоединения. В частности, Глава государства заявил, что «Огромное значение в борьбе с пандемией и её последствиями приобретает тесное взаимодействие между профессионалами. Нужно в полной мере задействовать механизмы научной дипломатии. Она подразумевает постоянный обмен опытом, знаниями и информацией по методам лечения и профилактике заболевания, медицинским препаратам и оборудованию, средствам индивидуальной защиты». В данном контексте, Президент Туркменистана предложил вниманию мирового сообщества идеи о продвижении инструментов научной дипломатии, включая создание международного Совета учёных-медиков. В целях активизации многосторонней деятельности в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа и преодолении негативных последствий пандемии Туркменистан заявил о присоединении к Платформе доступа к технологиям против COVID-19, о создании которой было озвучено 29 мая текущего года Генеральным директором ВОЗ.

В свете вышесказанного, одним из ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана является развитие многостороннего сотрудничества по стратегическим вопросам международной повестки дня, в том числе касающимся таких актуальных аспектов, как изменение климата, охрана окружающей среды, рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности.

Таким образом, успешно претворяя в жизнь конструктивную внешнеполитическую стратегию, Туркменистан на практике вносит весомый вклад в обеспечение всеобщего мира и прогресса, достижение глобальных Целей устойчивого развития и таким образом демонстрирует огромный миротворческий потенциал нейтралитета.

КОМЕКОВ Тойли Бабаевич,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике.