Ряд иностранных граждан награжден орденом и юбилейными медалями Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ "О награждении иностранных граждан орденом "Bitaraplyk" Туркменистана и юбилейной медалью Туркменистана "Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna".

Как сообщает в субботу Trend, в указе говорится:

Независимый Туркменистан на международном уровне торжественно отмечает славный праздник – 25-ю годовщину постоянного нейтралитета, ознаменованного большими успехами. Политика нейтралитета – это политика единства, мира и добрососедства. Политика нейтралитета нашей независимой Родины направлена на развитие дружеских и братских отношений со всеми странами планеты, обеспечение благополучной и счастливой жизни родного народа. Прошедшие двадцать пять лет наглядно подтвердили, что политика нейтралитета, реализуемая нашим суверенным государством, имеет большое значение для международного сообщества. Наша независимая Отчизна, опираясь на правовой статус нейтралитета, планомерно развивает взаимовыгодное сотрудничество с государствами мира, ведущими международными организациями, успешно реализует совместные международные проекты в разных направлениях.

Международное сотрудничество, осуществляемое независимым нейтральным Туркменистаном, придаёт мощный импульс развитию отраслей нашей экономики, науки и образования, взаимообогащению национальных культур, привлечению в страну иностранных инвестиций. Приумножается международный авторитет нашего суверенного государства, реализующего политику позитивного нейтралитета. Иностранные граждане также вносят большой вклад в великие успехи, достигаемые нашей независимой Отчизной, в развитие отраслей экономики, расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Учитывая заслуги в укреплении независимости, суверенитета и правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, упрочении авторитета Отчизны на мировой арене и развитии международных отношений, а также по случаю 25-й годовщины нейтралитета Туркменистана, постановляю:

наградить указанных иностранных граждан нижеследующими наградами:

Орденом «Bitaraplyk» Туркменистана:

Главу Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде Дрозд Наталью Ивановну;

Юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna»:

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Туркменистане Блохина Александра Викторовича,

инструктора-космонавта-испытателя Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» Российской Федерации Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина», командира отряда космонавтов Кононенко Олега Дмитриевича,

атташе по делам культуры Апостольской Нунциатуры в Туркменистане Мадея Анджея,

Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Гутерреша Антонио Мануэль де Оливейра,

заместителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, специального советника Генерального секретаря по вопросам развития Вандели Йенс Кристиана,

заместителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций Алгаерову Ольгу,

специального координатора Генерального секретаря Организации Объединённых Наций по Ливану Кубиша Яна,

специального представителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций по Центральной Азии, главу Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии Герман Наталью Мирчевну,

помощника Генерального секретаря Организации Объединённых Наций по политическим вопросам Мирослава Енча,

депутата Парламента Японии Синдзо Абе,

управляющую независимой комиссией Всемирной Организации Здравоохранения по оценке подготовки против пандемии и профилактике Кларк Хелен,

председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Лебедева Сергея Николаевича,

руководителя Института глобального зелёного роста Пан Ги Муна,

советника Постоянного представительства Швейцарской Конфедерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в городе Вена Томаса Кристофа Гремингера,

генерального секретаря Международного союза по охране новых сортов растений Гарри Френсиса,

исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Зербо Лассину,

члена консультативного комитета и научной группы Саммита по продовольственным системам 2021 года Ахтара Шамшада,

начальника отдела общей безопасности и оборонительной политики Европейского Союза департамента политики безопасности Министерства иностранных дел Чехии Фреборта Любомира,

международного эксперта Заньера Ламберта,

международного эксперта Горяева Владимира Ивановича,

международного эксперта Мореля Пьер Жан Луи Ашиль,

международного эксперта Баха Кристиана Фрииса.