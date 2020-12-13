В Туркменистане открыли очередное предприятие по производству стройматериалов

В Багтыярлыкском этрапе Ашхабада к 25-летию нейтралитета Туркменистана открыли предприятие по производству декоративных металлоконструкций мощностью 300 тонн продукции в год, передает Trend со ссылкой на "Хронику Туркменистана".

«Производство металлоконструкций удовлетворит потребности отечественных строителей, став одним из направлений импортозамещения, обеспечит прочность составных частей объектов и повысит их износостойкость», - сообщает госинформагентство ТДХ.

Отмечается, что продукция предприятия будет востребована в промышленности, энергетике, при работах по благоустройству города и в ландшафтном дизайне.