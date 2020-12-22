ВОЗ отметила инициативы Туркменистана по разработке международных инструментов под эгидой организации

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила инициативы Туркменистана по разработке международных инструментов под эгидой организации.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом было сказано в ходе встречи министра иностранных дел Рашида Мередова с главой странового офиса ВОЗ Паулиной Карвовска, чья миссия в Туркменистане завершается.

В ходе встречи отмечалось, что Туркменистан привержен дальнейшему содействию деятельности ВОЗ.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Туркменистаном и ВОЗ.

Отмечается, что Карвовска поблагодарила правительство Туркменистана за оказанное содействие в реализации её миссии.

Как сообщалось ранее, ВОЗ готова и дальше сотрудничать с Туркменистаном в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева)

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