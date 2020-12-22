Постоянный координатор ООН в Туркменистане завершает свою миссию в стране

БАКУ /Trend/ - Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова завершает свою миссию в Туркменистане.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 21 декабря 2020 года в МИД Туркменистана состоялась встреча с Пановой.

Стороны обменялись мнениями о достигнутых успехах и перспективах дальнейшего наращивания диалога. Также были обсуждены вопросы по дальнейшей консолидации усилий в реализации Целей устойчивого развития.

Было отмечено, что в Туркменистане на протяжении многих лет претворяются в жизнь совместные программы и проекты в сферах прав человека, экологии, устойчивого транспорта и другие.

Ранее МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН.

Напомним, что ранее Туркменистан выразил желание открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов данной организации, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

(Автор: Джейла Алиева)

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