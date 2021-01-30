В Туркменистане переименован Комитет по ценным металлам и драгоценным камням

БАКУ /Trend/ - Комитет по ценным металлам и драгоценным камням Центрального банка Туркменистана переименован в Фонд ценных металлов и драгоценных камней.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственное информационное агентство, соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документом предписано Центробанку совместно с министерство юстиции подготовить и представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

Ранее сообщалось, что у нового Фонда в скором времени появится свой сайт, на котором будут предлагаться различные услуги, в том числе оформление в электронном формате заказов на приобретение выпускаемой продукции и оплата посредством национальных банковских карт.

(Автор: Джейла Алиева)

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