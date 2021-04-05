Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Туркменистане

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в понедельник на территории Туркменистана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 34 км к северо-востоку от города Балканабат с населением около 87 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.