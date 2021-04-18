Скончался отец президента Туркменистана

В воскресенье в возрасте 89 лет умер Мяликгулы Бердымухамедов - отец президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Государственное информационное агентство республики, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

За годы работы в органах МВД Мяликгулы Бердымухамедов занимал различные должности в городах Дашогуз, Мары, Ашхабад: был командиром группы, начальником отряда, возглавлял дежурную часть, отдел кадров, был начальником штаба.

Выйдя в 1982 году в звании подполковника в отставку, он много лет преподавал, работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования Ашхабада.

В феврале 2012 года постановлением Меджлиса (парламента) Туркменистана столичной воинской части №1001 было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова.