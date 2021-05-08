В Туркменистане подписан указ о помиловании

Туркменистан 8 мая 2021 14:01 (UTC+04:00)
В Туркменистане подписан указ о помиловании

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане по случаю священной для исламского мира и приходящейся на дни Рамадана Ночи Кадр (ночь предопределения) помилованы 1 035 человек.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, соответствующий указ подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно информации, помилованы 982 гражданина Туркменистана и 53 иностранных гражданина.

Отмечается, что согласно указу, муниципальным администрациям регионов, районов и городов, а также руководителям других структур поручено принять необходимые меры для трудоустройства помилованных лиц.

Напомним, что подобные указы о помиловании подписываются в стране регулярно. Приблизительно в это же время годом ранее президент Туркменистана подписал указ о помиловании заключенных, из которых 1,192 тысячи были гражданами страны и 210 – иностранцами. В прошлом году муниципальным администрациям районов и городов также было поручено позаботиться о трудоустройстве помилованных граждан.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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