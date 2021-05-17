В Туркменистан поставлены 3 вида вакцины от коронавируса COVID-19

БАКУ /Trend/- На сегодняшний день в Туркменистан поставлены три вида вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

Отмечается, что два вида вакцины поставлены из России, а одна – из Китая.

Сообщается, что в настоящее время для вакцинации населения в стране имеется достаточное количество всех необходимых диагностических и расходных материалов, а также создан их страховой запас.

Кроме того, в Туркменистан доставлены два аппарата Полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.

Так, ранее было предписано обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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