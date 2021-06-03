БАКУ /Trend/ - Назначен новый глава центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Джон МакГрегор.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 2 июня 2021 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Джоном МакГрегором. Посол вручил главе МИД свои верительные грамоты.

Сообщается, что стороны обсудили перспективные направления сотрудничества на предстоящий период.

Были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетической безопасности, включая разработку инициатив по устойчивой энергетике в рамках ОБСЕ. Также была затронута тема устойчивого транспорта, состоялся обмен мнениями касательно приемлемых совместных проектов по оптимизации деятельности коридора «Восток-Запад».

Согласно сообщению, была отмечена активизация связей Туркменистана с такими институтами ОБСЕ, как Офис Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Офис представителя по свободе средств массовой информации.

Ранее отмечалось, что Туркменистан продвигает идею создания специализированной структуры ОБСЕ - Совета по устойчивой энергетике.

Туркменистан намерен содействовать процессу развития «зеленых» портов, цифровизации и упрощению процедур торговли и транспортного сообщения в Центральной Азии и на Кавказе.

Напомним, что продолжаются экспертные встречи по изучению возможности подготовки Комплексной экологической программы ОБСЕ.

Также ранее ОБСЕ и Ашхабад обсудили возможные шаги для разработки программы Туркменистана по развитию энергетической дипломатии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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