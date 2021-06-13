Президент Туркменистана утвердил состав совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил состав совместной Межправительственной туркмено-катарской комисси, передает Trend со ссылкой на Туркменистан Сегодня.

В связи с этим президент страны подписал постановление.

Согласно документу, в целях дальнейшего развития партнёрства между Туркменистаном и Государством Катар, расширения двусторонних торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных отношений Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив состав совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с туркменской стороны.