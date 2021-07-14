Туркменистан намерен созвать Международную конференцию по финансированию развития

Туркменистан 14 июля 2021 21:34 (UTC+04:00)
Туркменистан намерен созвать Международную конференцию по финансированию развития

13-14 июля 2021 года в режиме видеоконференции состоялась среднесрочная министерская конференция Движения неприсоединения. На заседании Туркменистан представлял заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Данная представительная конференция объединила руководителей внешнеполитических ведомств десятков стран мира выступающих за продвижение общих целей Движения неприсоединения. На открытии заседания участники заслушали видеообращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Далее стартовали обсуждения на тему «Движение неприсоединения в центре многосторонних усилий, нацеленных на разрешение глобальных вызовов».

Выступая на конференции заместитель министра иностранных дел Туркменистана отметил важность и своевременность заседания. Он привлек внимание к выступлению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ходе 18-го саммита Движения неприсоединения в мае 2020 года, где было отражено видение туркменской стороны о том, как страны-участницы Организации могут продвигать сотрудничество на пути к миру, безопасности и устойчивому развитию.

В этом ключе изложены инициативы Туркменистана по ключевым вопросам международной повестки, включая борьбу с пандемией, изменение климата, финансирование процесса по достижению Целей устойчивого развития.

Замминистра иностранных дел Туркменистана призвал к активному участию стран на Международном форуме ученых-медиков который туркменская сторона намеревается провести совместно с ВОЗ осенью текущего года для продвижения сотрудничества по борьбе с пандемией, включая равноправный доступ к медицинскому обслуживанию и вакцинации.

Отмечена значимость обеспечения стабильных международных транспортных перевозок в период чрезвычайных ситуаций, что изложено в проекте резолюции поданной туркменской стороной и находящейся на стадии рассмотрения 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Говоря о проблемах, связанных с изменением климата, заместитель министра иностранных дел Туркменистана привлек внимание к инициативе Президента Туркменистана о разработке Стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики и созданию под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в области альтернативной энергетики.

Также было озвучено намерение туркменской стороны созвать Международную конференцию по финансированию развития.

По итогам среднесрочной министерской конференции Движения неприсоединения, была принята Декларация участников Конференции.

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