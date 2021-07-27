Страны ЦА обсудили вопросы реализации климатической политики в регионе

БАКУ /Trend/ - С 26-го по 27-ое июля 2021 года в Таджикистане прошла четвертая Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2021), передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Конференция была организована Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) совместно с Правительством Республики Таджикистан в рамках проекта Всемирного банка/ИКМФСА «Программа по адаптации и смягчению последствий изменения климата в бассейне Аральского моря» и приурочена к 20-летнему юбилею с начала деятельности РЭЦЦА.

В мероприятии приняли участие руководители министерств окружающей среды стран Центральной Азии, представители парламентов, государственных структур, академических учреждений, неправительственных организаций, международных организаций и финансовых учреждений.

Основной целью Конференции является усиление диалога стран Центральной Азии по реализации климатической политики с повышением роли гражданского общества в этом процессе, увеличение осведомленности о климатических рисках и способствование более активной вовлеченности государств региона для их снижения и успешной реализации Парижского соглашения.

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды приняла участие в Конференции в режиме онлайн. Было рассказано о шагах, предпринимаемых в Туркменистане под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова нацеленных на усиление мер по борьбе с изменением климата.

Представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили ключевые аспекты сотрудничества, нацеленного на формулирование и эффективную реализацию климатической политики в Центральной Азии.

Основной акцент в ходе встречи сделан на подготовку к 26-ой Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (COP-26), намеченной к проведению в ноябре 2021 года в Глазго.