Туркменистан и Кыргызстан обсудили вопросы саммита президентов стран ЦА в "Авазе"

БАКУ /Trend/ - По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, передает Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы организации и проведения предстоящей очередной Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, которая состоится в Туркменистане 5-6 августа 2021 года.

Казакбаев и Мередов обсудили содержательную часть предстоящего мероприятия, уделив особое внимание проектам многосторонних документов, которые планируются к принятию в рамках указанной встречи.

Стороны выразили уверенность, что предстоящая встреча Глав государств Центральной Азии будет осуществлена на высоком организационном уровне и придаст импульс дальнейшему укреплению и расширению регионального сотрудничества.

Также состоялся конструктивный обмен мнениями по организации ряда важных мероприятий, запланированных в рамках Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии.