Туркменистан проведет конференцию по сотрудничеству в области защиты Каспийского моря

12 августа текущего года по случаю Дня Каспийского моря состоится научно-практическая конференция «Сотрудничество в области охраны окружающей среды Каспийского моря». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан, доложил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев в ходе выездного заседания Кабинета Министров в Балканском велаяте.

Как сообщили туркменские официальные СМИ, глава государства отметил, что сохранение экологического благополучия Каспийского моря является важным аспектом природоохранной политики Туркменистана.

В связи с этим Президент страны поручил вице-премьеру обеспечить высокий организационный уровень научно-практической конференции, посвящённой Дню Каспия.

В начале июля текущего года в Санкт-Петербурге по инициативе российской стороны состоялась встреча генеральных прокуроров пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России, по итогам которой была подписана Декларация генеральных прокуроров государств прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря.