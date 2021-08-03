Рассмотрены результаты работы предприятий нефтегазовой отрасли Туркменистана

В минувшую субботу состоялось отраслевое отчетное собрание, на котором были обсуждены результаты работы предприятий нефтегазовой отрасли Туркменистана за семь месяцев 2021 года, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Данная встреча прошла в формате видеосвязи между Балканским велаятом, где находились заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ш.Абдрахманов, а также руководители предприятий отрасли, и Центральным зданием нефтегазового комплекса страны, в котором собрались заместители руководителей и работники отраслевых структур.

На собрании были рассмотрены важные аспекты реализации приоритетных задач, поставленных перед нефтегазовым комплексом на выездном заседании Кабинета Министров, состоявшемся 30 июля, на котором были подведены итоги семи месяцев и определены актуальные задачи социально-экономического развития страны.

На отчетном собрании, которое прошло под председательством вице-премьера Ш.Абдрахманова, выступили представители нефтегазовой отрасли, а также руководители предприятий, объединений, управлений и учреждений комплекса.

В выступлениях сообщалось о проделанной работе по реализации Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана. Также были обсуждены поручения главы государства по дальнейшему совершенствованию деятельности ТЭК, увеличению объемов добычи и переработки нефти и природного газа, наращиванию производства дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, полипропилена, внедрению современных цифровых технологий, освоению инвестиций.

Была отмечена необходимость ускорить работы по освоению перспективных прибрежных зон Каспийского моря, озвучены показатели экспорта природного газа, обсуждены вопросы подготовки ряда конкретных проектов.

Вице-премьер Ш.Абдрахманов заострил внимание на задачах дальнейшего поступательного развития нефтегазовой промышленности и геологии, приведения их в соответствие с требованиями времени. В данной связи было подчеркнуто, что укрепление производственного и научно-технического потенциала отрасли призвано способствовать повышению конкурентоспособности отечественного ТЭК на внешних рынках, а также обеспечить его весомый вклад в социально-экономический прогресс нашей страны.

В завершении собрания вице-премьер пожелал работникам нефтегазовой промышленности и геологии добиться больших трудовых успехов в год празднования 30-летия независимости Туркменистана.

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