Туркменистан намерен стать членом Международной исламской торгово-финансовой корпорации

БАКУ /Trend/ - Туркменистан планирует стать членом Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC) в составе Исламского банка развития, передает Trend со ссылкой на «Бизнес Туркменистан».

На очередном заседании Кабмина вице-премьер Сердар Бердымухамедов представил на рассмотрение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова проект распоряжения о членстве Туркменистана в ITFC.

На заседании глава государства подчеркнул, что Туркменистан наладил продуктивные контакты с крупнейшими авторитетными международными финансовыми организациями, в том числе с Исламским банком развития и его структурными подразделениями.

Одобрив и подписав представленный проект распоряжения, глава государства разрешил Государственному банку внешнеэкономической деятельности от имени Туркменистана провести работу, связанную с членством в ITFC.

Международная исламская торгово-финансовая корпорация является автономной организацией в составе группы Исламского банка развития. Основана в 2008 году, ее штаб-квартира находится в Джидде (Саудовская Аравия).

Корпорация была создана для продвижения и развития торговли с целью улучшения экономических условий и доходов населения стран исламского мира.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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