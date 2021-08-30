Туркменистан выступает за урегулирование ситуации в Афганистане мирными средствами – президент

БАКУ /Trend/ - Туркменистан выступает за урегулирование ситуации в Афганистане только мирными политико - дипломатическими средствами и методами.

Об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Trend со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Глава государства подтвердил серьезную нацеленность Туркменистана на дальнейшее расширение сотрудничества с Европейским союзом.

«Сегодня перед нами стоят актуальные задачи наращивания партнерского взаимодействия, тематика которого многообразна и представляет обоюдный интерес. Это – вопросы поддержания мира и безопасности в регионе Центральной Азии и сопредельных зонах, выполнение Целей устойчивого развития, энергетическая безопасность, транспорт, экология, использование водных ресурсов», - сказал Бердымухамедов.

Он особо отметил, что двустороннее взаимодействие с европейской стороной эффективно развивается в рамках действующих партнерских механизмов, в частности, совместного комитета «Европейский союз–Туркменистан», межпарламентского диалога, диалога по правам человека, консультативных встреч между представителями внешнеполитических ведомств.

Президент отметил, что внимательно ознакомился с оценками Шарля Мишеля по ситуации в Афганистане, а также с видением европейской стороны относительно дальнейшего многостороннего взаимодействия на афганском направлении.

В данной связи глава государства остановился на трех основных принципах, на которых базируется позиция Туркменистана на нынешнем этапе развития событий в соседней стране.

Во-первых, в политическом аспекте Туркменистан выступает за урегулирование ситуации в Афганистане только мирными, политико - дипломатическими средствами и методами, сказал Бердымухамедов.

«Как соседнее и нейтральное государство Туркменистан готов к содействию в налаживании соответствующих контактов и создании условий для скорейшего установления мира в Афганистане», - отметил он.

Во-вторых, в экономическом аспекте необходимо подчеркнуть необходимость дальнейшего продвижения вопросов, связанных с реализацией крупных инфраструктурных проектов, в частности, газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптоволоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также железных дорог, соединяющих Афганистан с Туркменистаном, отметил Бердымухамедов.

В-третьих, это оказание постоянной гуманитарной поддержки Афганистану для содействия текущим процессам миростроительства.

В данной связи отмечалось, что Туркменистан на регулярной основе оказывает прямую гуманитарную помощь афганскому народу. Строительство за счет средств Туркменистана школ, больниц, мечети, направление на регулярной основе гуманитарных конвоев является важной поддержкой для Афганистана.

«Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии братского афганского народа, основываясь на принципах дружбы и добрососедства, а также исходя из исторической и культурно - цивилизационной общности народов двух стран», - сказал он.

Бердымухамедов выразил уверенность в том, что в результате поиска взаимоприемлемых форм государственного устройства новые национальные институты в Афганистане будут сформированы в ближайшее время в правовом поле и при широком этноконфессиональном участии всех проживающих на его территории групп.

Он также добавил, что Туркменистан в соответствии с принципами и нормами устава ОНН готов совместно с международным сообществом продолжить свою деятельность, нацеленную на оказание всестороннего содействия афганскому народу в утверждении мира, гражданского согласия и стабильности в Афганистане.

В этом контексте была высказана целесо¬образность активизации деятельности ООН, ОБСЕ и Европейского союза в деле оказания всестороннего содействия Афганистану.

Он также отметил, что Туркменистан продолжает поставки электроэнергии в Афганистан в соответствии с действующими контрактами.

По его словам, обеспечивается бесперебойная работа контрольно-пропускных пунктов на туркмено-афганской границе.

При этом в условиях глобальной пандемии коронавируса в целях охраны здоровья населения обеих стран государственные органы Туркменистана осуществляют регулярные контакты с представителями движения «Талибан» по вопросам обеспечения охраны государственной границы, таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу.

Бердымухамедов также проинформировал председателя Евросоюза, что с 15 августа и до сегодняшнего дня Туркменистаном предоставлены десятки разрешений на пролет через его воздушное пространство самолетам, эвакуирующим граждан из Афганистана.

В свою очередь, Шарль Мишель подчеркнул важность и своевременность выдвигаемых главой Туркменистана международных инициатив, нацеленных на обеспечение всеобщей безопасности, стабильности и создание условий для устойчивого развития в Центральной Азии.

Он заявил, что Евросоюз поддерживает прогрессивный внешнеполитический курс и созидательные инициативы президента Туркменистана.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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