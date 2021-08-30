Туркменистан рассчитывает на поддержку стран-членов ООН в реализации мер по борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Туркменистан продолжит поддерживать скоординированные усилия мирового сообщества по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, политическими и социально-экономическими последствиями её распространения. Об этом говорится в «Приоритетных позициях Туркменистана на 76-й сессии Генеральной ассамблее ООН», передает Trend в понедельник со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана «Золотой век».

Подчёркивая значимость сплочённости и солидарности всех государств-членов и организаций системы ООН в борьбе с общей угрозой, Ашхабад считает недопустимым политизацию проблематики распространения коронавируса.

Одной из главных задач в этой сфере Туркменистан считает укрепление всеобщего потенциала готовности, коллективной устойчивости и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения на основе разработанных стратегий и планов ООН по противодействию коронавирусной инфекции.

При этом туркменская сторона подчёркивает, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, Туркменистан считает наиболее эффективным способом минимизации негативных экономических последствий пандемии усиление работы профильных структур ООН по отдельным ключевым направлениям восстановления мировой экономики.

В связи с этим Ашхабад в ходе 76-й сессии Генеральной ассамблеи намерен продвигать предложения об учреждении Специальной программы ВОЗ по изучению генома коронавируса, Многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией, Методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекций и Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Отмечается, что Туркменистан рассчитывает на поддержку стран-членов ООН и специализированных учреждений системы ООН в реализации вышеупомянутых предложений.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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