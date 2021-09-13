Президент Туркменистана примет участие в саммите ШОС

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в качестве почетного гостя примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 17 сентября 2021 года в Душанбе, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Таджикистана.

Согласно информации, в заседании ШОС будут участвовать лидеры Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, России, Беларуси, Ирана, Китая, Монголии, а также премьер-министры Пакистана и Индии, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиёсов.

В работе саммита также примут участие Генеральный секретарь ООН и руководители региональных организаций – СНГ, ОДКБ, СВМДА, ОЭС и ЕАЭС.

Отмечается, что 17 сентября 2021 года в Душанбе состоится первая встреча глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе встречи главы государств, входящих в ШОС и ОДКБ, обсудят ситуацию в Афганистане.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Сейчас в состав организации входят также Индия и Пакистан. В 2021 году в ШОС председательствует Таджикистан.

Ожидается, что по итогам нынешнего саммита будет принято решение о запуске процедуры приёма Ирана в качестве полноправного члена ШОС.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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