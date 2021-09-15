Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в использовании водных ресурсов реки Амударья

В Ташкент состоялось первое заседание Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам, передает Trend со ссылкой на туркмениские СМИ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в использовании водных ресурсов реки Амударья, а также эксплуатации водохозяйственных объектов на территории двух стран. В этой связи была отмечена важность деятельности Международного фонда спасения Арала, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию.

В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы научно-технического сотрудничества в области водного хозяйства. В данном контексте участники заседания выразили готовность проводить разработку и реализацию проектов и программ двустороннего сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, внедрения новых технологий и т.д.

По итогам встречи, стороны подписали Протокол первого заседания Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.