В Дашогузском регионе Туркменистана начался сбор хлопка

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане приступили к сбору хлопка земледельцы Дашогузского региона, где с учётом местных почвенно-климатических условий сбор стартует позднее, чем в других регионах страны, передает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Согласно информации, хлопковый клин в Дашогузского регионе на севере страны занимает 155 тысяч гектаров, с которых планируется собрать 275 тысяч тонн хлопка. Отмечается, что земледельцы этого региона выращивают средневолокнистые сорта.

В течение уборочной страды будут задействованы сотни высокопроизводительных комбайнов марки John Deere и другой техники, парк которых за последние годы пополнился новыми машинами.

В перевозке хлопка будут задействованы около двух тысяч грузовых автомобилей и тракторов с прицепами. Полностью подготовлены к круглосуточной работе приёмные пункты и хлопкоочистительные заводы производственного объединения «Дашогузпагта».

В оснащённых современным оборудованием лабораториях специалисты Главной государственной службы «Туркменстандартлары» проверяют качество сдаваемого сырца.

Первыми в Туркменистане к сбору хлопка на прошлой неделе приступили земледельцы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского регионов. В целом по стране намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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