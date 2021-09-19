Французская компания осуществит реконструкцию зданий в столице Туркменистана

Французская компания Bouygues Batiment International осуществит строительство и реконструкцию зданий и строений в Ашхабаде, передает Trend со ссылкой на Arzuw.news.

Президенту Туркменистана были поданы на рассмотрение соответствующие проекты, в которые Главой государства внесен ряд правок. Реконструкции подвергнутся постройки, находящиеся на территории, где ранее проводились торжества и парады.

Архитекторами компании-строителя был представлен проект Центр приёма бизнесменов, который гармонично дополнит облик дворцового комплекса «Огузхан». Лидер нации ознакомился с эскизами и наглядными макетами и, с учетом современного облика главного города Туркменистана, внес ряд корректировок.

16 сентября 2021 в предгорьях Копетдага состоялось торжественное открытие новой гострибуны, строителем которой также являлась компании из Франции. Вследствие этого у Президента Туркменистана возникла идея на территории, где располагалась предыдущая трибуна, возвести сооружение, которое будет применяться для организации бизнес-встреч. Говоря об этом, Туркменский лидер отметил активизацию деловой активности в стране за последнее время.

Проект Центра приема бизнесменов соответствует всем современным требованиям к подобного рода сооружениям, вплоть до расположения кабинетов и вспомогательных помещений, их дизайна и оснащения. В здании также будет располагаться зал, в котором будут проводиться встречи и совещания. В помещении установят новейшее цифровое оборудование. Облик нового сооружения будет гармонично дополнять уже существующий архитектурный ансамбль президентского дворца «Огузхан».

В обращении к Президенту Туркменистана представитель Bouygues поблагодарил Туркменского лидера за высокое доверие. Он пообещал, что его компания осуществит все работы в срок и старая трибуна превратиться в прекрасный Центр приема бизнесменов, который станет еще одним украшением Ашхабада.