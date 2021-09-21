БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана создал Оргкомитет по проведению 15-го Саммита ОЭС (Организации экономического сотрудничества), передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

В соответствии с задачами, вытекающими из Концепции председательствования Туркменистана в Организации Экономического Сотрудничества в 2021 году, в целях организованного проведения на высоком уровне в Туркменистане 15-го Саммита глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества Президент Туркменистана подписал Постановление, в соответствии с которым создан Организационный комитет по подготовке вышеуказанного Саммита и утверждён его состав.

Согласно документу, данному Комитету предписано обеспечить осуществление координационной деятельности по организованному проведению 15-го Саммита глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества, а также необходимых для этого мер.

Документом также предписано Министерству иностранных дел совместно с Секретариатом Организации Экономического Сотрудничества провести соответствующую работу по подготовке Программы и Повестки дня Саммита.