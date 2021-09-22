Туркменистан и ООН подписали совместную программу

21 сентября состоялась церемония подписания совместной с ООН программы: «Повышение осведомленности и вовлечение молодежи для смягчения многомерных рисков и угроз, связанных с глобальной пандемией», передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

С туркменской стороны документ подписал Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Со стороны ООН под документом подпись поставил Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

Данный проект направлен на укрепление потенциала государственных должностных лиц на местном уровне, а также осуществление в этих населенных пунктах Плана социально-экономического реагирования, с учетом подхода к обеспечению человеческой безопасности комплексными и ориентированными на людей способами.

Кроме того, программа нацелена на молодежь в отдельных регионах, чтобы повысить ее устойчивость и позволит вносить вклад в развитие местных сообществ.

Как известно, данный проект будет осуществляться в рамках совместной работы Правительства Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, направленной на реализацию Целей Устойчивого Развития на национальном уровне.

Затем состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р. Мередова и Постоянного координатора ООН в Туркменистане Д. Шлапаченко.

В ходе конструктивной беседы обсуждены приоритетные вопросы взаимодействия Правительства Туркменистана с Организацией Объединенных Наций.