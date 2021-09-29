ЮНИСЕФ и Туркменистан будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды

БАКУ /Trend/ - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана будут сотрудничать в области охраны окружающей среды, передает Trend со ссылкой на информационный «Туркменпортал».

По его данным, 29 сентября между ЮНИСЕФ и Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана были подписаны договор о сотрудничестве в рамках реализации программы на период 2021-2025 годов и программный документ.

Новый этап партнерства нацелен на содействие укреплению охраны окружающей среды, образования, здравоохранения и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Программный документ также предусматривает укрепление потенциала специалистов Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана на основе передовой международной практики в области борьбы с климатическими изменениями и снижения угрозы стихийных бедствий.

Указанные меры будут осуществляться в тесном сотрудничестве с ключевыми партнерами ЮНИСЕФ в Туркменистане, а именно: с министерствами образования, здравоохранения и медицинской промышленности, труда и социальной защиты населения.