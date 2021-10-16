Казахстан намерен увеличить экспорт товаров в Иран через Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен увеличить экспорт ряда товаров в Иран через Туркменистан.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на информационное агентство ORIENT, общая сумма экспортируемых товаров может достигнуть 162,3 млн долларов США.

Росту экспорта казахстанских товаров металлургической, пищевой, машиностроительной, фармацевтической и химической промышленности должна способствовать железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран (КТИ), показал проведенный министерством анализ.

Ранее Туркменистан выступил с инициативой подписать Меморандум по коммерциализации железнодорожного коридора КТИ 28 ноября в Ашхабаде.

Документ будет способствовать повышению экономического потенциала ж/д коридора КТИ, через который ежегодно возможно перевозить до 12 млн тонн грузов. До сих пор по этому маршруту в среднем перевозилось около 1 млн тонн грузов в год.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Эльдар Пашаев)