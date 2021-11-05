Позиция Туркменистана озвучена на климатическом форуме в Глазго

Правительственная делегация Туркменистана, во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым, принимает участие в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщает МИД страны.

Выступая на форуме, глава туркменской делегации отметил, что Ашхабад ставит перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году в ключевых секторах экономики.

По его словам, для достижения целей по климатической повестке, в Туркменистане на национальном уровне особое внимание уделяется снижению выбросов метана.

«В этой связи приветствуем новую инициативу по Глобальному Метановому Обязательству и выражаем заинтересованность в ее детальном изучении с целью возможного предметного участия», – подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

Он также отметил, что Туркменистан, совершенствуя национальную законодательную базу, вносит значительный вклад в достижение климатической нейтральности. Так, были приняты Национальная стратегия об изменении климата, Национальная Стратегия по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года и новый Закон Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии».

«Туркменистан, как за счет собственных финансовых ресурсов, так и при технической и финансовой поддержке международных организаций и финансовых институтов, в среднесрочной перспективе планирует добиться нулевого роста выбросов парниковых газов, начиная с 2030 года, а в долгосрочной перспективе – ежегодного значительного снижения выбросов», - подчеркнул вице-премьер туркменского правительства.