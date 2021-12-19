Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Индии

19 декабря Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл переговоры с Министром иностранных дел Индии Субрахманиямом Джайшанкаром. Во время встречи Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Индии обменялись мнениями по актуальным вопросам межгосударственного взаимодействия и регионального сотрудничества, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

Была подчёркнута поступательная динамика развития межгосударственных связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В качестве важной составляющей сотрудничества между двумя странами был отмечен энергетический сектор. В этом контексте, состоялся обмен мнениями по совместным действиям по реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Министр иностранных дел Туркменистана отметил последовательное развитие сотрудничества в сфере образования и науки, медицины и здравоохранения, также ход реализации совместных проектов в культурно-гуманитарном направлении.