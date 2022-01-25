БАКУ /Trend/ - Австрия и Туркменистан активизируют диалог и сотрудничество в 2022-2023 годах, сообщили Trend в Федеральном министерстве по европейским и международным делам Австрии.

В ведомстве отметили, что соответствующее соглашение было подписано в ходе визита министра иностранных дел Австрии Михаэля Линхарта в Туркменистан 9 ноября в рамках турне по четырем странам Центральной Азии.

"Это был первый визит министра иностранных дел Австрии в Туркменистан за 20 лет. В ходе визита нашего министра иностранных дел также сопровождала австрийская деловая делегация. В ходе визита министр Линхарт и его туркменский коллега министр иностранных дел Рашид Мередов подписали программу сотрудничества между МИД Австрии и Туркменистана", - отметили министерстве.

Так, программа сотрудничества предусматривает, что МИД двух стран намерены активизировать диалог и сотрудничество в 2022-2023 годах как на министерском, так и на экспертном уровне по различным двусторонним и многосторонним вопросам.

(Автор: Наргиз Садыхова)