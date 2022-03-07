Встречи избирателей с кандидатами на пост Президента Туркменистана

Туркменистан 7 марта 2022 16:14 (UTC+04:00)
Встречи избирателей с кандидатами на пост Президента Туркменистана

Сегодня во Дворце «Мекан» столичного хякимлика состоялась встреча избирателей c проректором по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта, кандидатом педагогических наук Хыдыром Нуннаевым, выдвинутым на, пост Президента Туркменистана инициативной группой граждан из Ашхабада.

Открыл встречу заведующий общим отделом хякимлика Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад С.Довлетов.

Далее слово было предоставлено доверенному лицу кандидата – временно исполняющему обязанности заведующего кафедрой Туркменского государственного института физкультуры и спорта Ч.Сылапову, который охарактеризовал его как инициативного, делового руководителя, проявившего организаторские способности и профессионализм в решении поставленных задач, подчеркнув достойные уважения личностные качества.

Затем кандидат изложил ключевые направления своей предвыборной программы, отметив, что приложит максимум усилий для дальнейшего успешного развития страны, за 30 лет независимости добившейся впечатляющих успехов в политике, экономике, культуре.

Особый акцент был сделан на том, что реализуемые сегодня в Туркменистане научно обоснованные государственные, региональные и отраслевые программы способствуют достижению нашей Родиной огромных успехов и трудовых побед во всех сферах.

В данной связи Х.Нуннаев сказал, что намерен продолжать начатую Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым созидательную политику, нацеленную на укрепление экономической мощи страны, её вывод в ряд развитых государств мира, модернизацию на инновационной и диверсифицированной основе материально-технической базы всех отраслей народного хозяйства, дальнейшее повышение уровня и качества жизни нашего народа.

Масштабные задачи, поставленные перед страной на предстоящие 30 лет, обозначены в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», принятой на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша, состоявшемся под председательством лидера нации 11 февраля текущего года.

В достижении намеченных в ней целей огромное внимание будет уделено вопросам укрепления материальной базы и повышения качества образования, подготовке высококвалифицированных специалистов, владеющих цифровыми технологиями. Одной из первостепенных задач кандидат назвал дальнейшее развитие здравоохранения и медицинской науки, спорта и туризма, культуры и воспитание физически крепкого, духовно богатого и эрудированного молодого поколения.

Отмечалось также, что во внешней политике особое внимание будет уделено расширению доброжелательных, взаимовыгодных отношений Туркменистана с другими государствами.

В ходе встречи Х.Нуннаев ответил на вопросы избирателей, многие из которых затрагивали важнейшие направления дальнейшего развития страны в целом.

Кандидат заверил, что, в случае избрания его на высший государственный пост, будет последовательно осуществлять курс на реализацию государственных программ во имя процветания Отчизны, повышения благосостояния туркменского народа.

Во второй половине дня здесь же состоялась встреча избирателей с кандидатом на высший государственный пост Максатмыратом Овезгелдиевым – начальником санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята, выдвинутым инициативной группой граждан от данного велаята.

Открыв встречу, преподаватель-стажёр кафедры строительства Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана А.Ташлиев предоставил слово доверенному лицу кандидата – председателю Ахалского велаятского совета Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули М.Оразбердиеву. Ознакомив собравшихся с трудовой биографией претендента, а также характеристикой личностных, деловых и профессиональных качеств, выступающий отметил его инициативность, ответственность и организаторские способности.

Затем кандидат на высший государственный пост подробно изложил свою предвыборную программу, в основе которой – Программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах».

Озвучивая её главные положения, М.Овезгелдиев подчеркнул, что намерен неуклонно следовать стратегии масштабных социально-экономических преобразований в стране, направленной на планомерное повышение уровня жизни туркменского народа.

Также будет продолжен курс на дальнейшее упрочение правовых основ нашего государства, демократизацию общества, совершенствование национального законодательства в области осуществляемых политических, общественных, экономических, научных и культурных реформ.

Как заверил М.Овезгелдиев, будет неуклонно продолжена реализация прогрессивного политического курса, нацеленного на процветание страны и обеспечение благополучия народа, приумножение авторитета Отчизны на мировой арене, продвижение её конструктивных международных инициатив.

Особое внимание также будет уделяться решению задач дальнейшего развития всех отраслей народного хозяйства, в том числе транспорта и связи, нефтегазовой области, энергетики, химической и лёгкой промышленности, строительства, производст­ва импортозамещающей продукции, агропромышленного комплекса.

В ряду задач социального характера кандидат подчеркнул важность обеспечения населения чистой питьевой водой, создания одинаковых возможностей для горожан и жителей села в улучшении социально-бытовых условий жизни.

Затем М.Овезгелдиев ответил на вопросы собравшихся, касающиеся дальнейшего повышения эффективности и качества оказываемых населению медицинских услуг, совершенствования системы образования, подготовки высокоинтеллектуального молодого поколения и квалифицированных специалистов, развития национальной культуры и бережного отношения к духовным ценностям нашего народа.

Поблагодарив присутствующих за внимание, М.Овезгелдиев заверил, что, в случае его избрания Президентом Туркменистана, будет добросовестно и самоотверженно трудиться, направив все силы, знания и способности на служение Родине и народу.

Выступившие на встречах избиратели поблагодарили кандидатов за их нацеленность на дальнейшее приумножение благосостояния народа и всесторонний прогресс любимой Отчизны.

* * *

Сегодня в конференц-зале велаятского хякимлика состоялась встреча избирателей с кандидатом на пост Президента Туркменистана – директором финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята Перхатом Бегенджовым, выдвинутым инициативной группой граждан восточного региона страны.

Открыла встречу председатель Байрамалийского городского объединения профсоюзов Дж.Маммедова.

Далее доверенное лицо кандидата – директор средней школы №28 города Туркменабат Я.Ягмуров ознакомил собравшихся с трудовой биографией претендента на высший государственный пост, охарактеризовав его как авторитетного и инициативного руководителя, обладающего опытом хорошего организатора.

Затем слово было предоставлено кандидату, который представил избирателям свою предвыборную программу.

Озвучив её главные положения, П.Бегенджов отметил, что, в случае избрания его Президентом Туркменистана, национальная экономика по всему спектру отраслей будет и далее динамично развиваться в контексте развёрнутых по всей стране масштабных реформ, призванных обеспечить высокий уровень жизни народа, создание условий для его благополучия и процветания. Особое внимание будет уделяться образованию и воспитанию молодого поколения туркменистанцев.

Наша независимая нейтральная Отчизна продолжит политику мира, созидания и прогресса, укрепления демократических основ государства и общества, возрождения исконных духовно-нравственных ценностей народа, подчеркнул П.Бегенджов.

Ключевое значение придаётся принятой Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах. В числе актуальных задач – диверсификация экономики и поддержка предпринимательства, создание условий для использования передовых технологий и оборудования, и в целом планомерная реализация имеющегося огромного экономического потенциала страны.

Что касается внешнеполитической деятельности, то претендент на должность Президента Туркменистана намерен продолжить курс на всестороннее развитие международного сотрудничества, дальнейшее укрепление авторитета нашего государства в мире.

Отвечая на вопросы избирателей, П.Бегенджов конкретизировал отдельные положения своей предвыборной программы, в частности, в отношении диверсификации топ­ливно-энергетического комплекса, модернизации сельского хозяйства, совершенствования социальной сферы, реформ в области культуры, здравоохранения, образования и науки, развития массового спорта, а также частного сектора.

В завершение встречи кандидат заверил собравшихся, что, в случае избрания его Президентом Туркменистана, будет преданно служить Отечеству, делать всё от него зависящее для повышения благосостояния родного народа.

Во второй половине дня здесь же состоялась встреча с избирателями кандидата на высший государственный пост – директора научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыева, выдвинутого инициативной группой граждан Марыйского велаята.

Открывая встречу, председатель Иолотанского этрапского совета профсоюзов работников науки и образования Б.Мырадов предоставил слово доверенному лицу кандидата – исполняющему обязанности заведующего кафедрой экономики энергетической отрасли Государственного энергетического института Д.Агаджанову.

Охарактеризовав К.Сарыева как инициативного, делового руководителя, проявившего организаторские способности и профессионализм в решении поставленных задач, он подчеркнул достойные уважения личностные качества претендента на высший государственный пост.

Затем выступил кандидат в Президенты Туркменистана. Излагая свою предвыборную программу, К.Сарыев отметил, что за 30 лет неза­висимости наша страна добилась выдающихся успехов в политике, науке, образовании, культуре, сельском хозяйстве и других отраслях и вступила в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

В своём выступлении кандидат подчеркнул, что намерен продолжать осуществляемую в стране масштабную работу по реализации её колоссального природного и экономического потенциала, социально-экономических программ, укреплению демократии и правовых основ государства, гармоничному воспитанию подрастающего поколения, сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей туркменского народа. В частности, расширять и углублять преобразования в области социального обеспечения, транспорта и связи, строительства, агропромышленного комплекса.

Особое внимание будет уделено реформам в топливно-энергетическом секторе, вложению в него инвестиций. Будет продолжена целенаправленная деятельность по расширению рынков сбыта турк­менских энергоресурсов. В этом контексте важное значение приобретает использование возобновляемых источников энергии, в том числе развитие водородной энергетики.

Как сообщил кандидат, в ряду ключевых направлений его предвыборной программы – комплексные меры для последовательного наращивания потенциала и производственных мощностей всех отраслей народного хозяйства, внедрение в производство цифровых технологий, передовых научных достижений и лучшего мирового опыта.

Претворению в жизнь намеченных планов призвана содействовать государственная поддержка частного сектора экономики – малого и среднего предпринимательства.

Особое внимание будет уделено дальнейшему улучшению социально-бытовых условий жизни населения, комплексной модернизации инфраструктуры в городах и на селе.

В ходе встречи К.Сарыев ответил на вопросы собравшихся, касающиеся индустриализации промышленной инфраструктуры, реализации Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах, других преобразовательных программ.

Завершая встречу, кандидат на высший государственный пост заверил избирателей, что, в случае избрания его Президентом страны, сделает всё для достижения Отчизной высоких рубежей.

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